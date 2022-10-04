Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в интервью «СЭ» рассказала о своих взаимоотношениях с Викторией Листуновой и другими гимнастками сборной России.

«Я очень рада, что у нас есть прекрасное молодое поколение, которое наступает на пятки старичкам. Это здорово, показывает уровень работы сборной. Когда-то это должно было случиться и это нормально. Лидеры меняются, пальма первенства перейдет к кому-то другому. Я к этому совершенно спокойно отношусь. Отношения с Листуновой? Знаете, у нас отличные отношения во всей команде. Другой момент, что я постарше других девочек. Кого-то на пять лет старше, кого-то на четыре года... И это влияет на общение», — сказала Мельникова.

Отметим, что действующая абсолютная чемпионка мира на соревнованиях в столице Татарстана осталась всего с одной золотой медалью.