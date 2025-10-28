Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева умерла в 76 лет

28 октября, 15:34
Бывшая гимнастика Ольга Карасева скончалась на 77-м году жизни, сообщает Telegram-канале Федерации гимнастики России (ФГР).
«Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования близким Ольги Дмитриевны Карасевой, ее друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил ее талант, силу духа и преданность спорту», — говорится в заявлении ФГР.
Карасева является победительницей чемпионатов мира и Европы, олимпийской чемпионкой в командном первенстве, а также многократной чемпионкой СССР.