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Листунова — о конкуренции с Мельниковой: «Главная конкурентка для меня — я сама»

Виктория Листунова высказалась о соперничестве с Ангелиной Мельниковой
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка Виктория Листунова высказалась о конкуренции в сборной России, соперничестве с Ангелиной Мельниковой и статусе лидера команды.

«Конечно, ответственности прибавляется, все на меня смотрят и равняются. Буду стараться всегда, чтобы я поддерживала делом этот статус, доказывала заслуженность подобного титула. Надеюсь, что и дальше все получится. Уровень гимнастики в России растет . Главная конкурентка? Не только Мельникова. Скорее главная соперница — я самой себе. Чтобы я нигде не упала, все чисто сделала», — сказала Листунова.

8 марта на чемпионате России в Казани Листунова стала победителем командных соревнований в составе сборной Москвы и квалифицировалась в финал многоборья.

Сборная России по спортивной гимнастике
Ангелина Мельникова
Виктория Листунова
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