Олимпийские чемпионки гимнастки Листунова и Уразова выступят на Кубке Белоруссии в апреле

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что россиянки Виктория Листунова и Владислава Уразова, выигравшие на Олимпиаде в Токио золото в командном многоборье, выступят на открытом Кубке Белоруссии по спортивной гимнастике, который пройдет с 11 по 14 апреля в Минске.

«На Кубок Белоруссии заявлены все сильнейшие российские спортсмены, за исключением взявшей небольшую паузу Ангелины Мельниковой, а также Артура Далалояна, Никиты Нагорного и Давида Белявского. Те же Листунова и Уразова обязательно будут стартовать в Минске. В состав мужской команды включены абсолютный чемпион России 2023 года Даниел Маринов и Сергей Найдин, ставший в финале личного многоборья третьим», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Ранее олимпийская чемпионка Мельникова приняла решение взять паузу в выступлениях и заняться лечением давно беспокоящего ее поврежденного ахиллова сухожилия.