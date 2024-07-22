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Спортивная гимнастика

Сегодня, 12:56

Олимпийский чемпион Аблязин не примет участие в Кубке России из-за травмы

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин не выступит на Кубке России в Новосибирске из-за травмы плеча, об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Аблязин опять «сломался», снова травма плеча. На Кубке России его не будет. На прошлой неделе он надорвал мышцу на тренировке. Сейчас Денис общается с хирургом, который его оперировал, после консультаций станет понятно, что делать дальше. Дениса уже не раз оперировали, он очень расстроен случившимся. Аблязин был очень настроен выступать в Новосибирске», — цитирует Родионенко ТАСС.

На чемпионате страны, который проходил в марте в Сочи, Аблязин получил травму колена, из-за которой был вынужден пропустить июньские Игры БРИКС в Казани. Кубок России по спортивной гимнастике пройдет в Новосибирске с 31 июля по 4 августа.

31-летний Аблязин является чемпионом Токио-2021, трижды серебряным и дважды бронзовым призером Олимпийских игр. Спортсмен принимал участие в трех Олимпиадах (2012, 2016, 2021).

Источник: ТАСС
Сборная России по спортивной гимнастике
Денис Аблязин
Спортивная гимнастика
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