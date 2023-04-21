Олимпийский чемпион Аблязин успешно перенес операцию на плече

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин 20 апреля перенес операцию на травмированном плече. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Сейчас я созвонилась с Денисом, которому в четверг прооперировали правое плечо в Москве в одной из клиник ФМБА. Он мне сказал, что операция прошла успешно, уже завтра его должны выписать. Срок восстановления составит не менее трех месяцев. Зная бойцовский характер Аблязина, можно предположить, что к Кубку России в конце августа он вполне способен подготовиться», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Аблязин травмировал плечо в начале марта на чемпионате России в Казани. 30-летний спортсмен на Олимпийских играх 2021 года в Токио вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Давидом Белявским выиграл золото командного турнира, а также завоевал серебряную медаль в опорном прыжке.