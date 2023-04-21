Олимпийский чемпион Аблязин успешно перенес операцию на плече

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин 20 апреля перенес операцию на травмированном плече. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
«Сейчас я созвонилась с Денисом, которому в четверг прооперировали правое плечо в Москве в одной из клиник ФМБА. Он мне сказал, что операция прошла успешно, уже завтра его должны выписать. Срок восстановления составит не менее трех месяцев. Зная бойцовский характер Аблязина, можно предположить, что к Кубку России в конце августа он вполне способен подготовиться», — приводит слова Родионенко ТАСС.
Аблязин травмировал плечо в начале марта на чемпионате России в Казани. 30-летний спортсмен на Олимпийских играх 2021 года в Токио вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Давидом Белявским выиграл золото командного турнира, а также завоевал серебряную медаль в опорном прыжке.