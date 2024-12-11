Олимпийский чемпион Аблязин возобновил тренировки под наблюдением врачей

Старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов сообщил, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин возобновил тренировки после перенесенной травмы плеча.

«Денис Аблязин — настоящий боец, он очень любит гимнастику, очень любит тренироваться. Но его возвращение целиком зависит от его состояния здоровья. Сейчас мы его не вызываем на сборы, он находится на восстановлении у себя дома в Пензе, где приходит в зал и тренируется под контролем местных врачей. Мы от него не отказываемся, все будет зависеть от состояния здоровья Дениса», — рассказал Алфосов ТАСС.

Аблязину 32 года. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году он вместе с другими спортсменами выиграл золото в командном турнире и получил серебряную медаль за опорный прыжок. С Олимпиады 2016 года у гимнаста две награды: серебро за командное выступление и опорный прыжок, а также бронза за упражнения на кольцах. В 2012 году на своих первых Олимпийских играх, которые проходили в Лондоне, Аблязин занял второе место в опорном прыжке и третье — в вольных упражнениях.