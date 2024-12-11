Олимпийский чемпион Аблязин возобновил тренировки под наблюдением врачей

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Старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов сообщил, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин возобновил тренировки после перенесенной травмы плеча.
«Денис Аблязин — настоящий боец, он очень любит гимнастику, очень любит тренироваться. Но его возвращение целиком зависит от его состояния здоровья. Сейчас мы его не вызываем на сборы, он находится на восстановлении у себя дома в Пензе, где приходит в зал и тренируется под контролем местных врачей. Мы от него не отказываемся, все будет зависеть от состояния здоровья Дениса», — рассказал Алфосов ТАСС.
Аблязину 32 года. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году он вместе с другими спортсменами выиграл золото в командном турнире и получил серебряную медаль за опорный прыжок. С Олимпиады 2016 года у гимнаста две награды: серебро за командное выступление и опорный прыжок, а также бронза за упражнения на кольцах. В 2012 году на своих первых Олимпийских играх, которые проходили в Лондоне, Аблязин занял второе место в опорном прыжке и третье — в вольных упражнениях.