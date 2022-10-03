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Сегодня, 11:00

Олимпийский чемпион Белявский рассказал, как лучше проводить спартакиаду

Рустам Имамов
Корреспондент
Давид Белявский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский в интервью «СЭ» выразил мнение, как сделать спартакиаду более интересной для спортсменов и зрителей.

«В целом соревнования были интересные по всем видам спорта. Но вот еще бы их проводили совместно все сразу, а не так, как сейчас, — по отдельности. И с большим разрывом по времени. Так было бы интереснее. В формате Олимпиады: собрать все виды спорта в одном городе и устроить фестиваль спорта на две-три недели. Это было бы в разы значительнее. И спортсмены разных видов поддерживали бы друг друга. Была бы атмосфера», — сказал Белявский.

Отметим, что первая Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов недавно завершилась в Казани. Следующая планируется в 2024 году по зимним видам.

Давид Белявский. «Верим, что попадем на Игры в Париже. Иначе бы не выступали». Олимпийский чемпион — о российской гимнастике

Сборная России по спортивной гимнастике
Давид Белявский
Спортивная гимнастика
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