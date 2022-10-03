Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 12:00

Гимнаст Белявский признался в любви к русскому рэпу

Рустам Имамов
Корреспондент
Давид Белявский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский в интервью «СЭ» рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

«Музыку в основном слушаю русскую. Русский рэп. А на тренировке у нас танцевальное радио играет. Выйти под русский рэп на вольные? Все реально, только никто тебе его не включит. И как отреагируют судьи... У девушек — не знаю. А мы ведь без музыки выступаем. Если девочки сильно захотят, то, конечно, могут. Запрета прямого нет, но вот реакцию оценить заранее сложно», — сказал Белявский.

Давид Белявский. «Верим, что попадем на Игры в Париже. Иначе бы не выступали». Олимпийский чемпион — о российской гимнастике
Сборная России по спортивной гимнастике
Давид Белявский
Спортивная гимнастика
0
Читайте также
Трусова ушла от Тутберидзе из-за любви к олимпийскому чемпиону? Ради кого она так поступила
Что будет, если есть колбасу каждый день? Мнение эксперта
Песков прокомментировал резкую критику Кадыровым военного руководства
Солдаты ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке проникнуть в ЛНР
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гимнаст Белявский высказался о возможности выступления на Олимпиаде в Париже и Лос-Анджелесе

Гимнастка Мельникова пропустит чемпионат Белоруссии