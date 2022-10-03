Гимнаст Белявский признался в любви к русскому рэпу

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский в интервью «СЭ» рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

«Музыку в основном слушаю русскую. Русский рэп. А на тренировке у нас танцевальное радио играет. Выйти под русский рэп на вольные? Все реально, только никто тебе его не включит. И как отреагируют судьи... У девушек — не знаю. А мы ведь без музыки выступаем. Если девочки сильно захотят, то, конечно, могут. Запрета прямого нет, но вот реакцию оценить заранее сложно», — сказал Белявский.