Олимпийский призер Пасека заявила, что не собирается покидать Россию навсегда

Гимнастка Мария Пасека заявила, что не собирается покидать Россию навсегда и вернется в страну после работы в Китае.

5 октября спортсменка объявила о своем переезде.

«Мои слова вырвали из контекста, написав, что я покидаю Россию. Нет, я еду работать и вернусь, потому что очень люблю Москву. Сколько раз я задумывалась о жизни в другой стране, но нет, я не смогу, потому что мне больше нравится наш менталитет, перестроиться в другой стране — история не про меня», — приводит ТАСС слова Пасеки.

Контракт Пасеки на работу тренером в Китае рассчитан на один год. Гимнастка отметила, что сможет набраться опыта за этот период и не исключила, что будет работать в Китае до Олимпиады-2024 в Париже.

«Если предложат работать до Олимпийских игр, то нужно оставаться, потому что мне это самой интересно. Роль тренера очень тяжелая, хочется попробовать съездить на соревнования. Мне кажется, меня будет трясти, легче, наверное, самой выступать, чем выводить кого-то на соревнования», — добавила Пасека.

27-летняя Пасека — двукратная чемпионка мира в опорном прыжке, также она трижды становилась серебряным призером и один раз — бронзовым призером Олимпиады.