Олимпийскую чемпионку Листунову пригласили в клуб чемпионата Италии

Олимпийскую чемпионку Викторию Листунову пригласили выступать на чемпионате Италии по спортивной гимнастике за один из местных клубов, рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Совсем скоро Листунова планирует отправиться в Италию. С ней связались представители одного из клубов, они очень настойчиво просили ее выступить в их составе и пригласили на встречу», — цитирует тренера ТАСС.

Как сообщает источник, гимнастку пригласил участник высшего дивизиона Италии Ginnastica Riccione Academy. В его тренерском штабе работает россиянин Антон Столяр.

19-летняя Листунова — чемпионка Олимпиады 2021 года в Токио в командных соревнованиях и чемпионка Европы в многоборье.

Российские спортивные гимнасты допускаются к международным соревнованиям в нейтральном статусе. На национальные чемпионаты стран ограничения не распространяются.