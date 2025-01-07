Олимпийскую чемпионку Листунову пригласили в клуб чемпионата Италии

Сегодня, 17:00
Олимпийскую чемпионку Викторию Листунову пригласили выступать на чемпионате Италии по спортивной гимнастике за один из местных клубов, рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
«Совсем скоро Листунова планирует отправиться в Италию. С ней связались представители одного из клубов, они очень настойчиво просили ее выступить в их составе и пригласили на встречу», — цитирует тренера ТАСС.
Как сообщает источник, гимнастку пригласил участник высшего дивизиона Италии Ginnastica Riccione Academy. В его тренерском штабе работает россиянин Антон Столяр.
19-летняя Листунова — чемпионка Олимпиады 2021 года в Токио в командных соревнованиях и чемпионка Европы в многоборье.
Российские спортивные гимнасты допускаются к международным соревнованиям в нейтральном статусе. На национальные чемпионаты стран ограничения не распространяются.