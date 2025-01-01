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Спортивная гимнастика

Сегодня, 15:49

Отбывший дисквалификацию за букву Z гимнаст Куляк не подавал заявку на нейтральный статус

Ана Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что россиянин Иван Куляк не подавал заявку в Международную федерацию гимнастики (FIG) на получение нейтрального статуса.

«Ваня Куляк не подавал заявку на нейтральный статус, — цитирует Родионенко ТАСС. — Сейчас для него в этом нет никакого смысла, как все помнят, в 2022 году он был дисквалифицирован за букву Z на одежде. И вообще, я не уверена, что все, подавшие заявки на нейтральный статус, получат его в итоге. Все поданные в FIG документы будут тщательно проверяться».

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Куляк был дисквалифицирован в 2022 году за то, что вышел на церемонию награждения Кубка мира с буквой Z, изображенной на форме. Международная дисциплинарная комиссия обязала гимнаста выплатить 2 тысяч швейцарских франков в счет судебных издержек. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял, что оплатит судебные издержки Куляка.

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Источник: ТАСС
Сборная России по спортивной гимнастике
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