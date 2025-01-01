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Спортивная гимнастика

Сегодня, 12:07

Первый тренировочный сбор российских гимнастов в 2025 году начнется 5 января

Ана Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, когда национальная команда проведет первый тренировочный сбор в 2025 году.

«Основной состав сборной соберется на «Озере Круглом» 5 января, молодежный состав начнет тренироваться 8 января, — цитирует Родионенко ТАСС. — На сбор приедут все спортсмены, кроме тех, кто продолжает восстанавливаться после операций».

Также Родионенко рассказала, что в щадящем режиме будут готовиться к сезону Даниель Маринов и Сергей Найдин, у которых недавно были прооперированы плечи.

С 20 по 23 февраля в германском Котбусе пройдет первый в 2025 году этап Кубка мира по спортивной гимнастике, второй этап с 6 по 9 марта примет Баку, местом проведения третьего этапа станет турецкая Анталья (20-23 марта).

Источник: ТАСС
Сборная России по спортивной гимнастике
Спортивная гимнастика
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