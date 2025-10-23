Титов — о победе Мельниковой на чемпионате мира: «Заслуженная награда! Собралась и сделала»

Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Ангелины Мельниковой в многоборье на чемпионате мира в Джакарте.

Спортсменка набрала 55,066 балла и заняла первое место. Второй стала американка Лиэн Вон (54,966), на третьей строчке — китаянка Чжан Цинъин (54,633).

«Заслуженная награда! Ангелина большая молодец. У нее было сложное выступление в Париже, сделала все необходимые выводы. Не без ошибок, но собралась, сделала. У нас сохраняется уровень подготовки спортсменов, несмотря ни на что. Конечно, лучше, чтобы не было запретов. Но сохранить удается — это в первую очередь заслуга самих ребят. Тренируются и добиваются результата», — сказал Титов «СЭ».

25-летняя Мельникова стала 2-кратной чемпионкой мира. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.