22 октября, 18:09

Победитель ЧМ по спортивной гимнастике Хасимото рад, что россиян допустили к соревнованиям

Игнат Заздравин
Корреспондент

Японский гимнаст Дайки Хасимото, ставший победителем чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье, выразил радость от выступления россиян на турнире.

Японец набрал 85,131 балла. Россиянин Даниел Маринов занял седьмое место — 80,766 балла.

«Я очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Это было очень сильное и красивое возвращение. Что касается Маринова, то он очень хорошо сегодня выступил», — цитирует Хасимото ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
  • Фирсыч

    Интересно, было бы радостно Хосимоте, если бы Маринин стал чемпионом?

    22.10.2025

