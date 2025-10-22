Победитель ЧМ по спортивной гимнастике Хасимото рад, что россиян допустили к соревнованиям

22 октября, 18:09
Японский гимнаст Дайки Хасимото, ставший победителем чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье, выразил радость от выступления россиян на турнире.
Японец набрал 85,131 балла. Россиянин Даниел Маринов занял седьмое место — 80,766 балла.
«Я очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Это было очень сильное и красивое возвращение. Что касается Маринова, то он очень хорошо сегодня выступил», — цитирует Хасимото ТАСС.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Фирсыч
Интересно, было бы радостно Хосимоте, если бы Маринин стал чемпионом?
