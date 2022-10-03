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Сегодня, 15:21

Польша и Эстония бойкотируют конгресс FIG из-за допуска на него российской делегации

Алина Савинова

Польша и Эстония решили бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска на него представителей из России и Белоруссии. Об этом сообщают Риа «Новости» со ссылкой на Inside the Games.

«Любое другое решение противоречило бы ценностям, в которые мы глубоко верим. Это также было бы несовместимо с позицией польского министерства спорта и туризма и огромной поддержкой среди поляков санкций против России и Белоруссии», — приводят РИА «Новости» слова генсека польской федерации Петра Дека.

Изначально форум должен был состояться в Норвегии, однако организаторы не смогли гарантировать допуск делегатов из России и Белоруссии из-за санкций, наложенных властями страны.

Новым местом проведения конгресса Международной федерации гимнастики (FIG) стал турецкий Стамбул. Форум должен будет пройти с 11 по 12 ноября.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221003/baykot-1821171341.html
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