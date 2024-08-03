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Спортивная гимнастика

Сегодня, 09:12

Получившая травму Мельникова рассчитывает выступить в декабре на Кубке Воронина

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, получившая травму ноги на разминке перед Кубком России, планирует выступить в декабре на московском Кубке Воронина.

«Мне уже намного лучше, думаю, что через месяц я буду уже стоять на ногах, — цитирует Мельникову ТАСС. — Сезон мой не закончен, на том же Кубке Воронина в Москве я планирую выступить».

Мельникова получила травму ноги 31 июля во время разминки перед выполнением вольных упражнений. У нее случился разрыв головки икроножной мышцы, для быстрейшего восстановления на ногу был наложен гипс.

Кубок Воронина пройдет в Москве с 5 по 9 декабря.

Источник: ТАСС
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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