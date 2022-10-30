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Сегодня, 12:58

Пользователи остались недовольны постом МОК об эволюции женской спортивной гимнастики. В него не включили россиянок

Анна Горшкова
Корреспондент
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Официальный аккаунт Международного олимпийского комитета (МОК) опубликовал пост о развитии женской спортивной гимнастики и вызвал недовольство у пользователей.

МОК выложил видео, которое подписал: «Эволюция женских гимнастических вольных упражнений на Олимпийских играх». В нем рассказывается о том, что происходило с гимнастикой с 1956 года до наших дней.

Однако, в публикацию не включили гимнасток из СССР и России, а также темнокожих, что вызвало недоумение у подписчиков:

«Никаких русских и советских гимнасток, да? Круто, учитывая тот факт, что они лучшие в этом виде спорта...»

«Где российские девушки-гимнастки? Почему в Международном олимпийском комитете политизируют спорт?!»

«Нет Симоны Байлз?!»

«Как вы не включили Доминик Доус??!»

«Где Андреа Радукан, Светлана Хоркина, Доминик Мосеану, Саймона Байлз, Симона Аманар».

«Художественная самодеятельность! Где российские гимнастки? Они лучшие, им нет равных».

«Вы пропустили Ольгу Корбут и Людмилу Турищеву».

МОК
Спортивная гимнастика
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