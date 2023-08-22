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Сегодня, 10:34

Принесшая Сирии золото Панарабских игр гимнастка Максимова выступит на Кубке России в Сочи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что гимнастка из Владимирской области Александра Максимова, принявшая сирийское спортивное гражданство, включена в список участников Кубка России, который пройдет с 30 августа по 3 сентября в Сочи.

«Максимова заявлена для участия в Кубке России от своего региона, она имеет право выступать в наших турнирах. Хочу также отметить, что эта гимнастка до перехода в Сирию не претендовала на место в составе национальной команды», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Максимова принимала участие в чемпионате России 2023 года в Казани и стала 76-й в квалификации многоборья. В командном турнире чемпионата страны она заняла 4-е место в составе сборной Владимирской области.

Источник: https://tass.ru/sport/18557143
Спортивная гимнастика
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