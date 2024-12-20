Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 17:23

Путин наградил советскую гимнастку Латынину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент РФ Владимир Путин наградил советскую гимнастку Ларису Латынину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает ТАСС.

89-летняя Латынина является девятикратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике — она выигрывала золотые медали на Олимпиадах в Мельбурне (1956 год), Риме (1960) и Токио (1964).

Вместе с американкой Кэти Ледеки Латынина является рекордсменкой по числу побед на Олимпийских играх среди женщин. Также в активе спортсменки пять серебряных и четыре бронзовые медали.

Кроме того, Латынина является девятикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
Лариса Латынина
Спортивная гимнастика
Читайте также
Украинец Забарный может стать одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
Фицо пригрозил Украине конфликтом при прекращении транзита газа
Власти Курской области сообщили о массированном ракетном обстреле Рыльска
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Футболист «Зенита» Глушенков посетил пляж на Мальдивах в женской одежде
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
Сегодня
Вчера
Неделя