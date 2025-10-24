Путин поздравил гимнастку Мельникову с победой на чемпионате мира в Джакарте

Президент России Владимир Путин поздравил чемпионку мира по спортивной гимнастике в личном многоборье Ангелину Мельникову.

«Ваше триумфальное выступление в личном многоборье — это замечательный подарок для болельщиков, тренеров и наставников, всех, кто поддерживал вас на пути к медали высшей пробы», — цитирует Путина ТАСС.

Глава российского государства пожелал 25-летней спортсменке здоровья и благополучия. Он выразил уверенность, что Мельникова за счет своего таланта, мастерства и твердости характера сможет добиться новых побед.

25-летняя Мельникова стала двукратной чемпионкой мира. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.