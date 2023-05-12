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Сегодня, 14:24

Родионенко не рассчитывает на допуск гимнастов из России до турниров после июльского исполкома FIG

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что Международная федерация гимнастики (FIG) в июле в очередной раз продлит отстранение спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой.

«Спортсмены очень разочарованы тем, что отстранение продлили. Но они все равно тренируются и готовятся к международным стартам, мы продолжаем следовать тренировочным планам, хотя стимулов многим не хватает. Но нужно как-то переломить себя и продолжать делать сложные элементы и комбинации. Больно очень. Но и от июля теперь мы ничего хорошего не ждем. Это просто разговоры, люди тянут время, но непонятно зачем», — приводит ТАСС слова Родионенко.

В пятницу, 12 мая, стало известно о том, что исполком FIG отложил вопрос по допуску российских и белорусских спортсменов до международных турниров. Сообщалось, что следующее заседание исполкома организации состоится 19-20 июля в Лозанне.

Источник: https://tass.ru/sport/17732239?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Спортивная гимнастика
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