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Родионенко не сомневается, что принадлежность к Украине повлияла на сокращение наказания гимнаста Верняева

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не смог отстраниться от внешнего политического давления в деле гимнаста Олега Верняева. Срок дисквалификации украинского спортсмена за употребление мельдония был сокращен с четырех до двух лет.

«Считаю решение о сокращении дисквалификации Верняева безобразием, — приводит ТАСС слова Родионенко. — Если он был наказан ошибочно, значит его нужно оправдать. Что за половинчатое решение такое?»

CAS принял во внимание утверждения Верняева о том, что запрещенный мельдоний мог попасть в его организм через загрязненные продукты питания.

«Я не сомневаюсь в том, что его принадлежность к Украине определенным образом повлияла на решение о сокращении наказания. Сейчас на Западе только Россия во всем виновата. Может, они еще обвинят Россию в том, что Верняев употребил запрещенный препарат?» — добавила Родионенко.

Срок дисквалификации украинского гимнаста после решения суда истек 5 ноября 2022 года. 29-летний спортсмен, имеющий в активе золото Олимпиады-2016, получил возможность отобраться на Игры в Париж.

Как уточняет ТАСС, в настоящее время за употребление мельдония отбывают дисквалификацию 48 российских спортсменов. Три четверти из них дисквалифицированы на четыре года и более, 10 человек — на три года, двое — на 12 месяцев.

Источник: https://tass.ru/sport/17266109
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CAS сократил дисквалификацию украинского гимнаста Верняева по делу о мельдонии на два года