Родионенко не верит, что Нагорный в ближайшее время объявит о завершении карьеры

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на заявление олимпийского чемпиона Никиты Нагорного, который высказался о возможном завершении карьеры.

«У нас бывает разное настроение. Сегодня у него вот такое настроение, а завтра может говорить совсем другое. Я думаю, что это несерьезно. Никита сейчас немного общественный человек и, возможно, есть какая-то усталость. Не верю, что сегодня или в ближайшее время он объявит о завершении карьеры. Я думаю, что он будет еще выступать. Пока Нагорный официально не объявил о завершении карьеры, это лишь его настроение сейчас. Связано ли это с отстранением от международных соревнований? Безусловно, это сказывается, но тем не менее, они не сдаются, тренируются. У нас впереди международные турниры БРИКС, я думаю, они все будут готовиться. Настроение меняется, сейчас осень и пасмурно. Сейчас закончатся сборы основного состава, Артур Далалоян очень хорошо тренировался, все работают. Все нормально» — приводит слова Родионенко Metaratings.ru.

Нагорный является олимпийским чемпионом 2021 года, серебряным призером Олимпиады-2016, трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.