Родионенко отметила, что дефицит серьезных стартов не идет на пользу российским гимнастам

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, почему российским гимнастам сложно показывать высокий уровень своих программ.

«К сожалению, у нас очень мало серьезных стартов, один турнир за полгода — это очень мало. И многие допущенные спортсменами ошибки можно объяснить именно этим. Но ничего, впереди еще несколько дней чемпионата России. Надеюсь, что гимнасты покажут еще свою гимнастику», — приводит слова Родионенко ТАСС.

С 13 по 17 марта в Сириусе проходит чемпионат России по спортивной гимнастике.