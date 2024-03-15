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Спортивная гимнастика

15 марта, 10:21

Родионенко отметила, что дефицит серьезных стартов не идет на пользу российским гимнастам

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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, почему российским гимнастам сложно показывать высокий уровень своих программ.

«К сожалению, у нас очень мало серьезных стартов, один турнир за полгода — это очень мало. И многие допущенные спортсменами ошибки можно объяснить именно этим. Но ничего, впереди еще несколько дней чемпионата России. Надеюсь, что гимнасты покажут еще свою гимнастику», — приводит слова Родионенко ТАСС.

С 13 по 17 марта в Сириусе проходит чемпионат России по спортивной гимнастике.

Источник: ТАСС
Спортивная гимнастика
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