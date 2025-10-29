Родионенко отметила вклад Карасевой в советскую спортивную гимнастику

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко оценила вклад олимпийской чемпионки Ольги Карасевой в отечественную спортивную гимнастику. Карасева скончалась на 77-м году жизни.

«Довольно продолжительное время она выступала в сборной СССР, потом работала переводчицей, получила образование с иностранным уклоном. Потом, к сожалению, я потеряла с ней связь, потому что мы работали в то время за границей, и в течение 16 лет я ничего о ней не знала. Когда мы вернулись, она уже была на пенсии. Вклад ее в гимнастику советских времен был довольно значительный. Лет шесть она была членом сборной страны. Она очень хороша была в вольных упражнениях, была красивой, растянутой, пластичной», — цитирует Родионенко ТАСС.

Карасева является победительницей чемпионатов мира и Европы, олимпийской чемпионкой в командном первенстве, а также многократной чемпионкой СССР.