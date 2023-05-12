Родионенко — о решении FIG: «Уже два года живем в ожидании. Надеяться всегда нужно на лучшее»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение исполкома Международной федерации гимнастики (FIG) отставить в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии.

«Перенесли решение на июль месяц. Потом еще будут переносить. Ну, все это ясно. Ничего хорошего мы не ждем. Такая реакция ожидаема от них, но мы не ожидали, что они перенесут решение. Мы думали, они его сразу примут. Вот это было удивительно. Посмотрим, на что они рассчитывают. Надежда есть, но она очень маленькая. Уже два года мы живем в ожидании. Надеяться всегда нужно на лучшее. Будем ждать. Что нам еще делать?» — приводит Sport24 слова тренера.

В пятницу, 12 мая, стало известно о том, что исполком FIG отложил вопрос по допуску российских и белорусских спортсменов до международных турниров. Сообщалось, что следующее заседание исполкома организации состоится 19-20 июля в Лозанне.