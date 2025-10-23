Видео
Спортивная гимнастика

23 октября, 18:01

Родионенко — о победе Мельниковой на чемпионате мира: «Сделала невозможное! Невероятно!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Ангелина Мельникова.
Фото Reuters

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу Ангелины Мельниковой в многоборье на чемпионате мира в Джакарте.

Спортсменка набрала 55,066 балла и заняла первое место. Второй стала американка Лиэн Вон (54,966), на третьей строчке — китаянка Чжан Цинъин (54,633).

«Это как никогда высоко. Четыре года не выступать среди таких соперниц, не быть на помосте. Допустить ошибку на бревне, выйти на вольные и сделать невозможное. Были три девочки, которые могли стать абсолютными чемпионками. Достаточно было одной ошибки, но Ангелина сделала невозможное. Собралась и сделала! Разговаривали с ней по телефону, сказала ей, что она сделала невероятное. Умница!» — сказала Родионенко «СЭ».

25-летняя Мельникова стала 2-кратной чемпионкой мира. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

  • ali_baba

    Ангелина, молодец!!!!!

    23.10.2025

    Сборная России по спортивной гимнастике
    Ангелина Мельникова
