Родионенко: «У нас нет гимнастов, которые хотят ехать на Олимпиаду по правилам нейтральности»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала свое мнение о выпуске критериев допуска российских гимнастов на Олимпиаду-2024 во Франции.

«По критериям FIG ничего нового нет. Этот вопрос отложили до понедельника. У нас нет такого положения, в котором мы должны препятствовать, если придет гимнаст и скажет: «Я еду на Олимпиаду». Но у нас и нет таких гимнастов, которое изъявили бы такое желание», — цитирует Родионенко Sport24.

10 ноября Международная федерация гимнастики (FIG) выпустила свод правил нейтральности для российских и белорусских спортсменов, которые хотят участвовать на ОИ-2024.

Гимнасты из России и Белоруссии были отстранены от участия в международных стартах с марта 2022 года. В июле 2023-го исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение вернуть россиян и белорусов на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов.