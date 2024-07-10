Родионенко: «Пока Белявский не объявил официально о завершении карьеры, но все идет к этому»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала «СЭ» о возможном скором завершении карьеры Давида Белявского.

«Пока мы с Давидом это не обсуждали, так как официально о завершении карьеры он не объявил, хоть он и снялся с Кубка России. Как вы знаете, на турнир допускается 24 сильнейших спортсмена, и Белявский был в этом числе, но все равно принял решение пропустить соревнования. Пока он не объявил официально, но все идет к этому. Думаю, на сборах, которые скоро начнутся, мы обсудим этот вопрос, поскольку он заслужил того, чтобы его с почетом проводили. И только если он официально объявит о своем решении завершить карьеру, то тогда мы в Новосибирске, на Кубке страны, устроим его проводы», — сказала Родионенко «СЭ».

Также старший тренер сборной России поделилась мнением, какую должность может занять Белявский после завершения карьеры.

«Он хочет остаться в гимнастике. Другой вопрос, в какой роли он себя видит: тренером, организатором или кем-то другим. Это будет его решение. Мы бы хотели, чтобы он был в числе организаторов, поскольку мало кто из наших олимпийцев остается в гимнастике, объясняя это тем, что они устали от спорта. Возможно, он будет работать в федерации, возможно, возглавит федерацию Свердловской области. Мы об этом уже в прошлом году говорили с ним. Сейчас это все на стадии обсуждения, но самое главное — это то, что он сам должен принять решение. Мы же, конечно, пойдем ему навстречу. Кстати, возможно, он захочет поработать с молодежной сборной. Так или иначе, надо дождаться его официального заявления, чтобы задавать вопрос о его будущем», — добавила Родионенко.

Ранее олимпийский чемпион в командном первенстве сообщил, что не выступит на Кубке России в Новосибирске, который пройдет с 29 июля по 5 августа.

Денис Сафронов