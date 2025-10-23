Мельникова после победы в многоборье на ЧМ: «Все еще не могу в это поверить»

23 октября, 20:45
Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала победу в многоборье на чемпионате мира в Джакарте.
«Все еще не могу в это поверить. Как это звучит... Победу посвящаю тренерам и врачам, которые готовили меня к этому чемпионату. Сложно описать словами чего это им стоило и сколько работы было проделано. Я безмерно благодарна людям, которые мне помогают. Жаль, их нельзя пригласить на ступень пьедестала, я бы собрала большую команду героев. Спасибо всем зрителям за поддержку и веру, я бесконечно благодарна вам!» — написала спортсменка в Telegram-канале.
25-летняя Мельникова стала 2-кратной чемпионкой мира. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).
LeoAyu-Dag
Победить, да еще с незалеченой до конца травмой, не сломаться после падения на бревне, на волевых выиграть вольные с травмированной ногой, это спортивный подвиг. Великое спасибо тебе Ангелина, ты доставила огромную радость всей стране!
23.10.2025
Михаил 888
Вот это возвращение -умничка!!!
23.10.2025