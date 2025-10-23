Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

23 октября, 20:45

Мельникова после победы в многоборье на ЧМ: «Все еще не могу в это поверить»

Руслан Минаев
Ангелина Мельникова.
Фото Reuters

Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала победу в многоборье на чемпионате мира в Джакарте.

«Все еще не могу в это поверить. Как это звучит... Победу посвящаю тренерам и врачам, которые готовили меня к этому чемпионату. Сложно описать словами чего это им стоило и сколько работы было проделано. Я безмерно благодарна людям, которые мне помогают. Жаль, их нельзя пригласить на ступень пьедестала, я бы собрала большую команду героев. Спасибо всем зрителям за поддержку и веру, я бесконечно благодарна вам!» — написала спортсменка в Telegram-канале.

Ангелина Мельникова.Мельникова — королева! Россиянка вернула титул абсолютной чемпионки мира

25-летняя Мельникова стала 2-кратной чемпионкой мира. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).

2

  • LeoAyu-Dag

    Победить, да еще с незалеченой до конца травмой, не сломаться после падения на бревне, на волевых выиграть вольные с травмированной ногой, это спортивный подвиг. Великое спасибо тебе Ангелина, ты доставила огромную радость всей стране!

    23.10.2025

  • Михаил 888

    Вот это возвращение -умничка!!!

    23.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Ангелина Мельникова
    Спортивная гимнастика
    Читайте также
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя