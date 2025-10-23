Мельникова: «Огромное спасибо всем тренерам, персоналу и медицинским работникам»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала победу в личном многоборье на чемпионате мира в Джакарте.

«Хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, персоналу, который старается помогать мне во всем. Всем медицинским работникам, которые готовили меня, чтобы у меня было три старта: сначала Париж, потом национальный чемпионат, сейчас чемпионат мира. Это был большой, долгий путь, эмоционально он действительно был очень сложный», — цитирует спортсменку ТАСС.

25-летняя Мельникова стала 2-кратной чемпионкой мира. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.