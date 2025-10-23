Видео
Спортивная гимнастика

23 октября, 18:00

Мельникова: «Публика в Джакарте принимает тепло. Это лучшее, что может быть для спортсмена»

Руслан Минаев

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о теплом приеме на чемпионате мира в Джакарте. Спортсменка выиграла соревнования в многоборье.

«Слышала, как кричали наши ребята. Одно из самых приятных — это то, что после четырех лет отсутствия чувствуешь, как тебя тепло принимает публика. Это лучшее, что может быть для спортсмена», — цитирует спортсменку ТАСС.

25-летняя Мельникова стала 2-кратной чемпионкой мира. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).

Ангелина Мельникова.Мельникова — королева! Россиянка вернула титул абсолютной чемпионки мира

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Ангелина Мельникова
