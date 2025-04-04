Российская гимнастка Лейла Васильева получила нейтральный статус

Спортивная гимнастка Лейла Васильева получила нейтральный статус для выступления на международных турнирах, сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

17-летняя Васильева является чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье.

В марте обладательницами нейтрального статуса стали Арина Ковшова, Арина Янковская, Владислава Николаенко, Александра Хабибуллина и Диана Чугунихина. 2 апреля стало известно, что никто из членов молодежной сборной России по спортивной гимнастике пока не получил нейтральный статус.

В 2022 году FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений в турнирах под эгидой организации. В 2024 году федерация разрешила гимнастам из России и Белоруссии принимать участие в турнирах при наличии нейтрального статуса.