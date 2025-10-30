Мельникова: «За годы отсутствия на крупных международных турнирах мы немного отстали в артистизме»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова считает, что на чемпионате мира-2025 национальная команда выглядела очень хорошо.

«Мне кажется, что наши молодые спортсменки, которые участвовали в чемпионате мира-2025, показали очень достойные программы. Думаю, что они с тренерами вычистятся, подтянут свое исполнение. У нас будет все хорошо, будет достойная команда. На этом чемпионате мира наша команда выглядела очень хорошо.

Мне кажется, что за годы отсутствия на крупных международных турнирах мы немного отстали в артистизме, потому что гимнастика поменялась в эту сторону, даже театральных постановок. Например, бревно и вольные упражнения выглядят как цельная композиция. У нас все равно пока что отдельные элементы — отдельная хореография. Гимнастика преобразовалась в композицию: спортсмен — это артист. Мы [на бревне] хотя бы стоять пытаемся, а они лицом играют. Думаю, мы будем менять свой формат и стремиться к этому», — сказала Мельникова в эфире телеканала «Россия 24».

Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025 проходил 19-25 октября. Мельникова завоевала 2 золотые и 1 серебряную медали.