Мельникова: «Я действительно не ожидала такого результата на чемпионате мира-2025»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что не ожидала такого успешного выступления на чемпионате мира-2025 после паузы, вызванной отстранением россиян от международных соревнований.

«Мне кажется, что за сложности, которые у тебя случаются и которые ты преодолеваешь, дается очень большая награда. 2020 год для меня один из самых сложных в карьере, и изоляция, которая длилась более трех с половиной лет, тоже один из самых сложных периодов, а 2021 год — один из самых успешных. Я действительно не ожидала такого результата (на чемпионате мира-2025 после перерыва в международных стартах. — Прим. «СЭ»). Я подумала, что это моя настоящая награда за то, что вытерпела вместе с тренером Натальей Николаевной Ишковой», — сказала Мельникова в эфире «России 24».

25-летняя Мельникова завоевала 2 золотые и 1 серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Соревнования проходили 19-25 октября.