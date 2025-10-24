Видео
Спортивная гимнастика

24 октября, 11:20

Российская гимнастка Мельникова в прошлом сезоне думала о завершении карьеры

Анастасия Пилипенко

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что в прошлом сезоне подумывала о завершении карьеры, так как не видела перспектив возвращения на международные старты.

«В моей карьере было два сложных периода: это время ковида и время нашей изоляции, которое было сейчас. В прошлом году я думала о том, чтобы завершить спортивную карьеру, но возможность поехать на чемпионат мира вернула меня в гимнастику». цитирует Мельникову ТАСС.

Мельникова заняла первое место в личном многоборье на чемпионате мира в Джакарте, набрав 55,066 балла по сумме четырех упражнений.

Чемпионат мира завершится 25 октября. Он стал первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских гимнастов от турниров под эгидой организации

Источник: ТАСС
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
