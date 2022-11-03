Российская гимнастка Семухина получила травму колена на турнире в Белоруссии

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что Арина Семухина получила травму колена в заключительный день «Турнира спортивной славы», который проходил в Белоруссии.

«К сожалению, сегодня во время исполнения опорного прыжка травмировала колено Арина Семухина. Мы приняли решение не оставлять гимнастку в Могилеве, она под наблюдением врача вернется в Москву вместе с командой, а завтра после прибытия сразу отправится в клинику ФМБА», — приводит ТАСС слова Родионенко.

17-летняя Семухина входит в состав сборной России, в апреле на чемпионате России она стала серебряным призером в упражнениях на брусьях.