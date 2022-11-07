Российская гимнастка Симакова намерена сменить спортивное гражданство на немецкое

Сегодня, 17:14
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Анастасия Симакова хочет принять гражданство Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на Stuttgarter Nachrichten.
По информации издания, Симакова приехала в Германию летом, а три недели назад получила немецкий паспорт.
18-летняя российская спортсменка приняла участие в одном из этапов бундеслиги.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что Симакова уехала в Германию лечить ногу.
Симакова выиграла две золотые медали на первом в истории юниорском чемпионате мира, который проходил в 2019 году в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России 2020 года в упражнении с лентой.