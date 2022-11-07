Российская гимнастка Симакова намерена сменить спортивное гражданство на немецкое

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Анастасия Симакова хочет принять гражданство Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на Stuttgarter Nachrichten.

По информации издания, Симакова приехала в Германию летом, а три недели назад получила немецкий паспорт.

18-летняя российская спортсменка приняла участие в одном из этапов бундеслиги.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что Симакова уехала в Германию лечить ногу.

Симакова выиграла две золотые медали на первом в истории юниорском чемпионате мира, который проходил в 2019 году в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России 2020 года в упражнении с лентой.