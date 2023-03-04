Российские гимнасты выступят на апрельских Играх стран Боливарианского альянса в Венесуэле

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что российские гимнасты планируют выступить на Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), которые пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле.

«Мы получили приглашение принять участие в Боливарианских играх в Венесуэле и отправим туда команду. Надо только отметить, что туда поедут не сильнейшие спортсмены. В играх примут участие те, кому требуется побольше соревновательной практики. Например, мы туда хотим отправить того же Мухаммаджона Якубова, который ранее уже очень хорошо проявил себя. Состав команды не будет усилен лидерами сборной даже в том случае, если нам не дадут возможность выступить на квалификационном чемпионате Европы в Турции в середине апреля. Мы настроены выступить в конце мая на азиатском турнире в Сингапуре и отобраться через эти соревнования на чемпионат мира. А выступив на мировом первенстве, мы сможем отобраться командами на Олимпийские игры в Париж», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Игры стран Боливарианского альянса включат соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 стран. В 2023 году соревнования впервые пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной.