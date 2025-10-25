Российские гимнасты заняли четвертое место в медальном зачете ЧМ

Российские гимнасты завоевали четыре медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии и заняли четвертое место в медальном зачете.

Чемпионат мира проходил в Джакарте с 19 по 25 октября.

Сборная России завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.. На первом месте Китай (3-1-3), второе место у Японии (2-2-1), третье — у США (2-1-2).

Ангелина Мельникова принесла сборной России три медали на чемпионате мира. Она стала чемпионкой в многоборье и опорном прыжке, а также заняла второе место на брусьях. Бронзовую медаль в упражнениях на брусьях завоевал Даниел Маринов.

Российские гимнасты впервые за четыре года приняли участие в мировом первенстве. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила россиян и белорусов от соревнований. Позднее федерация смягчила ограничения, разрешив спортсменам выступать в нейтральном статусе.