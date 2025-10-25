Видео
25 октября, 14:53

Российские гимнасты заняли четвертое место в медальном зачете ЧМ

Анастасия Пилипенко

Российские гимнасты завоевали четыре медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии и заняли четвертое место в медальном зачете.

Чемпионат мира проходил в Джакарте с 19 по 25 октября.

Сборная России завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.. На первом месте Китай (3-1-3), второе место у Японии (2-2-1), третье — у США (2-1-2).

Ангелина Мельникова принесла сборной России три медали на чемпионате мира. Она стала чемпионкой в многоборье и опорном прыжке, а также заняла второе место на брусьях. Бронзовую медаль в упражнениях на брусьях завоевал Даниел Маринов.

Даниел Маринов (справа).У россиян еще одна медаль на ЧМ по спортивной гимнастике. Напоследок Маринов взял бронзу на брусьях

Российские гимнасты впервые за четыре года приняли участие в мировом первенстве. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила россиян и белорусов от соревнований. Позднее федерация смягчила ограничения, разрешив спортсменам выступать в нейтральном статусе.

Ангелина Мельникова
Даниел Маринов
Спортивная гимнастика
