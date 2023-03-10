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Сегодня, 17:50

Маринов — о словах Нагорного: «Никита просил передать, что Сергей Найдин — лох»

Российский гимнаст Маринов рассказал, о чем говорил с Нагорным на пьедестале
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский гимнаст Даниэл Маринов после победы в мужском многоборье на чемпионате России в Казани рассказал, о чем говорил с Никитой Нагорным на пьедестале.

«Никита просил передать Сергею Найдину, что он лох. По-дружески. Мотивационные шуточки, чтобы подбадривать ребят. Да и от Никиты, вполне привычно такие шутки слышать», — сказал Маринов.

Нагорный занял на этих соревнованиях второе место. Ранее он побеждал на большинстве российских стартов в многоборье, когда принимал в них участие.

Никита Нагорный
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