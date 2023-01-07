Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Спортивная гимнастика

Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 15:58

Сборная России по спортивной гимнастике начала подготовку к предолимпийскому сезону

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Сборная России по спортивной гимнастике начала готовиться к новому сезону и рассчитывает получить возможность отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«На базе «Озеро Круглое» у нас стартовал первый в новом году тренировочный сбор, на который национальная команда приехала в полном составе. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Ангелина Мельникова — все начали готовиться. У спортсменов появилась надежда, что у них будет возможность отобраться на Олимпийские игры, поэтому все взялись за дело уже с первого сбора. А молодых гимнастов мотивировать не нужно, они работают в полную силу и хотят конкурировать с сильнейшими.

Сейчас мы готовимся к чемпионату России, который пройдет в Казани с 6 по 12 марта. Но для нас самое главное — получить возможность выступить в апреле на чемпионате Европы. Только после участия в этом турнире мы сможем стартовать на осеннем чемпионате мира, на котором будут разыграны последние командные лицензии на Олимпийские игры в Париже», — сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко ТАСС.

В марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16752479
Сборная России по спортивной гимнастике
1
Читайте также
Титулованный боксер оказался родственником наркобарона. Бандита поймали: в перестрелке погибли 29 человек
80 миллионов и возможное возвращение Плющенко и Загитовой. Что ждет фигуристов во второй части сезона?
Украинский посол указал на огромные потери в живой силе ВСУ
В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине
Несовершеннолетний пострадал на станции МЦД-1 «Окружная» в Москве
В Сети появилось новое видео убегающего от журналистов Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Губернатор Калужской области оплатит судебные издержки гимнаста Куляка