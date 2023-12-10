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Сегодня, 20:15

Сборная России по спортивной гимнастике не будет выступать на этапах Кубка мира

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Фото AFP
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что россияне не будут выступать на этапах Кубка мира, если Международная федерация гимнастики (FIG) не изменит условия допуска.

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«Мы не даем согласия на участие в этих соревнованиях, пока они не изменят требования, которые они присовокупили к нейтральному статусу. Эти условия нас просто уничтожают. Они придумали нам флаг, естественно, без нашей символики и гимна. Масса унизительных требований. Они предлагают нам практически отказаться от своей страны. Не знаю, что должно случиться, чтобы они поменяли условия. Осталось только три этапа Кубка мира, на которые мы в данных условиях не поедем», — приводит matchtv.ru слова тренера.

Ранее Родионенко высказалась о критерииях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Этапы Кубка мира по спортивной гимнастике пройдут c февраля по март 2024 года в Египте, Германии, Катаре и Азербайджане.

19 июля 2023 года исполком FIG принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

10 ноября FIG опубликовала критерии допуска спортсменов из России до участия в международных соревнованиях. Согласно им, выступать на турнирах смогут только те спортсмены, которые не поддерживали СВО и не имеют связей с вооруженными силами. В частности, на предмет поддержки СВО будут проверять соцсети спортсменов.

Помимо этого, на форме гимнастов не должно быть национальной символики, а участие в командных дисциплинах запрещено.

Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: matchtv.ru
Спортивная гимнастика
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