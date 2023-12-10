Сборная России по спортивной гимнастике не будет выступать на этапах Кубка мира

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что россияне не будут выступать на этапах Кубка мира, если Международная федерация гимнастики (FIG) не изменит условия допуска.

«Мы не даем согласия на участие в этих соревнованиях, пока они не изменят требования, которые они присовокупили к нейтральному статусу. Эти условия нас просто уничтожают. Они придумали нам флаг, естественно, без нашей символики и гимна. Масса унизительных требований. Они предлагают нам практически отказаться от своей страны. Не знаю, что должно случиться, чтобы они поменяли условия. Осталось только три этапа Кубка мира, на которые мы в данных условиях не поедем», — приводит matchtv.ru слова тренера.

Ранее Родионенко высказалась о критерииях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Этапы Кубка мира по спортивной гимнастике пройдут c февраля по март 2024 года в Египте, Германии, Катаре и Азербайджане.

19 июля 2023 года исполком FIG принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

10 ноября FIG опубликовала критерии допуска спортсменов из России до участия в международных соревнованиях. Согласно им, выступать на турнирах смогут только те спортсмены, которые не поддерживали СВО и не имеют связей с вооруженными силами. В частности, на предмет поддержки СВО будут проверять соцсети спортсменов.

Помимо этого, на форме гимнастов не должно быть национальной символики, а участие в командных дисциплинах запрещено.

Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.