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Сегодня, 13:04

Серебряная медалистка Олимпиады в Токио гимнастка Ильянкова завершила спортивную карьеру

Даниил Аршавский
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Обладательница серебряной медали Олимпиады в Токио в упражнениях на брусьях Анастасия Ильянкова приняла решение завершить спортивную карьеру.

«Я приняла решение завершить спортивную карьеру. К сожалению, из-за определенных проблем со здоровьем я не могу полноценно тренироваться. Также для меня стала большим ударом гибель моего отца на СВО», — цитирует Ильянкову ТАСС.

Отец гимнастки Андрей Николаевич Ильянков погиб в зоне СВО в начале декабря 2023 года.

23-летняя Ильянкова в августе 2023 года пропустила Кубок России в связи с переломом голеностопа. На счету спортсменки серебро Олимпиады-2020, а также золото чемпионата Европы 2019 года в упражнениях на брусьях.

Источник: ТАСС
Анастасия Ильянкова
Спортивная гимнастика
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