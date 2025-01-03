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Спортивная гимнастика

Сегодня, 11:15

Симона Байлз стала спортсменом года по версии журнала Sports Illustrated

Сергей Ярошенко
Симона Байлз.
Фото Global Look Press
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Американская гимнастка Симона Байлз была признана лучшим спортсменом 2024 года по версии журнала Sports Illustrated.

«Она изменила лицо гимнастики, вызвала радикальные перемены во всех видах спорта и в этом году увенчала все это ошеломляющим личным возвращением», — пишет Sports Illustrated.

На Олимпийских играх в Париже Байлз завоевала три золотые медали. Всего на счету 27-летней американки 11 олимпийских медалей и 30 медалей чемпионатов мира. Она является самой титулованной гимнасткой в истории.

Источник: Sports Illustrated
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Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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