Симона Байлз стала спортсменом года по версии журнала Sports Illustrated

Сегодня, 11:15
Американская гимнастка Симона Байлз была признана лучшим спортсменом 2024 года по версии журнала Sports Illustrated.
«Она изменила лицо гимнастики, вызвала радикальные перемены во всех видах спорта и в этом году увенчала все это ошеломляющим личным возвращением», — пишет Sports Illustrated.
На Олимпийских играх в Париже Байлз завоевала три золотые медали. Всего на счету 27-летней американки 11 олимпийских медалей и 30 медалей чемпионатов мира. Она является самой титулованной гимнасткой в истории.