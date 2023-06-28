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Сегодня, 18:20

Симона Байлз вернется к соревнованиям в августе. Она не выступала с Олимпиады-2020

Ана Горшкова
Корреспондент
Симона Байлз.
Фото Global Look Press
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз планирует вернуться к соревнованиям в начале августа, что станет ее первым турниром после Олимпийских игр-2020 в Токио.

В среду USA Gymnastics объявила, что 26-летняя Байлз включена в состав женской команды на однодневные соревнования U.S. Classic, которые пройдут 5 августа в Хоффман Эстейтс.

Турнир является одним из главных событий в ежегодном календаре USA Gymnastics и обычно служит своего рода разминкой перед национальным чемпионатом, который в этом году запланирован на конец августа в Сан-Хосе.

На Олимпиаде-2020 в Токио Байлз из-за психологических проблем снялась с командного многоборья. Также она не выступила в индивидуальном многоборье. После этого американка осенью 2021 года отправилась в послеолимпийское турне, а весной этого года вышла замуж.

Свадьба Симоны Байлз и&nbsp;Джонатана Оуэнса. Симона больше не Байлз. Звезда гимнастики вышла замуж, но пока остается в спорте

Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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