Симона Байлз вернется к соревнованиям в августе. Она не выступала с Олимпиады-2020

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз планирует вернуться к соревнованиям в начале августа, что станет ее первым турниром после Олимпийских игр-2020 в Токио.

В среду USA Gymnastics объявила, что 26-летняя Байлз включена в состав женской команды на однодневные соревнования U.S. Classic, которые пройдут 5 августа в Хоффман Эстейтс.

Турнир является одним из главных событий в ежегодном календаре USA Gymnastics и обычно служит своего рода разминкой перед национальным чемпионатом, который в этом году запланирован на конец августа в Сан-Хосе.

На Олимпиаде-2020 в Токио Байлз из-за психологических проблем снялась с командного многоборья. Также она не выступила в индивидуальном многоборье. После этого американка осенью 2021 года отправилась в послеолимпийское турне, а весной этого года вышла замуж.