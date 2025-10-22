Сотруднику пресс-центра ЧМ не нравится называть российских гимнастов «нейтральными»

22 октября, 10:44
Сотрудник пресс-центра чемпионата мира по спортивной гимнастике в Джакарте выразил недовольство по поводу запрета на указание территориальной принадлежности российских спортсменов.
«Мне очень не нравится, что российских гимнастов здесь называют нейтральными. Нам говорят, что мы должны забыть, что в Индонезию приехали российские спортсмены, и говорить везде, что это нейтральные атлеты», — цитирует сотрудника ТАСС.
По правилам Международной федерации гимнастики (FIG) нейтральные спортсмены не могут участвовать в соревнованиях под эгидой FIG в национальной одежде. Их победы также не отмечаются национальным гимном.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября.