Старший тренер по спортивной гимнастике заявила, что у мужской сборной есть проблемы с готовностью к спартакиаде

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала выступление своих спортсменов на спартакиаде сильнейших в Казани.

«Вижу определенный прогресс. Много молодых девочек показали хорошие программы. Несмотря на то что мы лишены международных стартов, тренируются, стараются. Но есть и обратный эффект. Много ошибок, кто-то упростил программу, не все получалось даже у победителей. Что ж, есть над чем работать. Прекрасная Листунова, нормальная Уразова, хорошая Глотова. Движемся дальше. Мельникова могла догнать Вику, делала повороты с высокой базой, но не сделала их как надо. А судейство у нас строгое, так что все объективно.

Почему не закончила выступления Мария Минаева, которая шла в группе лидеров? Снялась, подозрение на разрыв ахилла. Нехорошая травма, подозрение было еще до спартакиады. С таким повреждением нельзя рисковать.

Что касается мужчин, то у них все-таки было побольше ошибок. Особенно у наших олимпийцев. Там есть проблемы с готовностью и необходимостью серьезно тренироваться. А молодые допускали помарки в силу неопытности. У Маринова, скажем, очень скромная программа, но не надо падать. А он дважды допустил такое. К сожалению, снялся с многоборья Далалоян, иначе интриги было бы больше», — сказала Родионенко.

Отметим, что в личном многоборье пьедестал заняли олимпийские чемпионки Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. У мужчин выиграл Никита Нагорный.