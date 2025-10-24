24 октября, 15:17
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» отреагировала на две золотые медали Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте.
Российская гимнастка стала чемпионкой мира в опорном прыжке и в многоборье, а также взяла серебро в упражнениях на брусьях.
«Чем больше, тем лучше. Все отвезти домой, все на родину! У меня были такие чемпионаты мира, где я практически все забирала. Теперь и Ангелина молодец, хорошая преемственность поколений! У Ангелины опыт, любовь к гимнастике, подготовка, работа тренеров... Все было сделано ради цели, она готовилась, набирала форму. Все закономерно. Ангелина — молодец!» — сказала Хоркина «СЭ».
Мельникова теперь является трехкратной чемпионкой мира.
petrovich56
Все победы благодаря нашим думкам...
25.10.2025
bondcska2013
быть прыщём всезнающим, как ты не просто ты ведь просто маленького роста и тебе до Хорьки далеко быть симоной - это вот твоё !
24.10.2025
Главврач Маргулис/
Бухаев - жертва ЕГЭ. "... родина..."
24.10.2025
Симон Вирсаладзе
Узнаю кандидата наук Хоркину! Как всегда, двух слов грамотно связать не может сия любительница женатиков и старичков. Спортсмены завоёвывают медали для себя, а не для Родины. Не надо громких слов. Иначе бы не пёрлись на турниры под нейтральными флажками и паспортами третьих стран. А Родина... А что Родина? У всех пенсии вырастут после победы Мельниковой? Асфальт на дорогах ровнее станет?
24.10.2025