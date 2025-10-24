Видео
Хоркина — о золотых медалях Мельниковой: «Все отвезти домой, все на родину!»

Артем Бухаев
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» отреагировала на две золотые медали Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте.

Российская гимнастка стала чемпионкой мира в опорном прыжке и в многоборье, а также взяла серебро в упражнениях на брусьях.

«Чем больше, тем лучше. Все отвезти домой, все на родину! У меня были такие чемпионаты мира, где я практически все забирала. Теперь и Ангелина молодец, хорошая преемственность поколений! У Ангелины опыт, любовь к гимнастике, подготовка, работа тренеров... Все было сделано ради цели, она готовилась, набирала форму. Все закономерно. Ангелина — молодец!» — сказала Хоркина «СЭ».

Мельникова теперь является трехкратной чемпионкой мира.

4

  • petrovich56

    Все победы благодаря нашим думкам...

    25.10.2025

  • bondcska2013

    быть прыщём всезнающим, как ты не просто ты ведь просто маленького роста и тебе до Хорьки далеко быть симоной - это вот твоё !

    24.10.2025

  • Главврач Маргулис/

    Бухаев - жертва ЕГЭ. "... родина..."

    24.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Узнаю кандидата наук Хоркину! Как всегда, двух слов грамотно связать не может сия любительница женатиков и старичков. Спортсмены завоёвывают медали для себя, а не для Родины. Не надо громких слов. Иначе бы не пёрлись на турниры под нейтральными флажками и паспортами третьих стран. А Родина... А что Родина? У всех пенсии вырастут после победы Мельниковой? Асфальт на дорогах ровнее станет?

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Ангелина Мельникова
    Светлана Хоркина
    Спортивная гимнастика
